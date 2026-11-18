Сталактиты, расположенные в заброшенной немецкой шахте, способны приоткрыть тайну о возможном существовании жизни на Марсе. Результаты нового исследования геомикробиологов опубликовал Scientific Reports.

Шахта, о которой идет речь, находится в Шварцвальде на юге Германии. Сталактиты, которые там растут, образуются из кислых капиллярных вод, которые просачиваются через сульфидные руды и обогащаются железом, серой и примесями металлов.

Похожее сочетание минералов находили в некоторых районах Марса. Раньше считалось, что оно связано с кислыми растворами с высоким отношением хлоридов к сульфатам, поэтому ученые полагали, что такое сочетание фиксировалось в вулканически активных регионах. Но новое исследование в шахте показало, что такой же набор минералов может образовываться и при низком отношении хлоридов к сульфатам, то есть вулканическая активность для него необязательна и в подобных местах на древнем Марсе теоретически могла существовать жизнь.

Подтвердить эту гипотезу могут наноразрешающая томография и прямые измерения кислорода, и шахта в Германии становится своеобразной моделью марсианского подземелья, где можно проводить соответствующие исследования.