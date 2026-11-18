Марсоход NASA Perseverance обнаружил на участке Идуби светлые камни, богатые кремнезёмом, которые учёные рассматривают как возможное место сохранения следов древней жизни, сообщает Pravda.Ru.

Состав пород определили с помощью прибора SuperCam. Выяснилось, что обломки содержат гидратированный кремнезём — соединение кремния и кислорода, в структуре которого присутствует вода. Камни заметно отличаются от окружающих тёмных вулканических пород.

На Земле кремнезём способен сохранять микроскопические структуры и химические следы организмов. Однако обнаружение этого вещества на Марсе само по себе не доказывает, что планета была обитаемой.

Исследователям предстоит выяснить происхождение отложений. Среди возможных объяснений — образование в горячих источниках или длительное воздействие подземных вод на породы. Размер найденных камней позволяет изучать их контактными приборами марсохода подробнее, чем ранее обнаруженные мелкие образцы.