Эритритол — популярный заменитель сахара, который можно найти почти в каждом супермаркете. Он не повышает глюкозу в крови, содержит минимум калорий и не вызывает скачков инсулина. Но несмотря на естественное происхождение, способствует развитию инсультов.

Эта проблема изучалась с точки зрения генетики китайскими учеными Хуачжунского университета науки и технологий в Ухани. Статья об этом только что вышла в International Journal of Molecular Sciences («Международный журнал молекулярных наук»).

Пробивая защиту мозга

Но скандалы, связывающие эритритол с инсультами и инфарктами начались давно, еще в 1990-е гг. О некоторых из них мы уже писали.

Эритритол, или как его еще называют, эритрол, эритрит, пищевая добавка Е968 или «дынный сахар», имеет природное происхождение. Он присутствует в дынях, грушах, винограде и даже в малых количествах вырабатывается нашим организмом из глюкозы. В последние годы он стал королем продуктов для диабетиков и кето-диет. Но тот факт, что это вещество природное, не означает, что его промышленные дозы безобидны. И это подтверждают многие научные исследования.

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Очень серьезные опасения возникли в 2023 году. Детальное исследование с участием более 2000 взрослых показало пугающую статистику: у людей с высоким уровнем эритритола в крови риск инфаркта или инсульта был почти вдвое выше.

Чтобы проверить, как организм реагирует на разовую дозу, ученые провели эксперимент в 2024 году, мы писали он нем. Здоровые добровольцы выпивали напиток, содержащий 30 граммов эритритола — стандартное количество для порции диетической газировки или протеинового батончика. Уровень этого подсластителя в их крови подскочил примерно в 1000 раз и оставался критически высоким более двух дней.

В 2024 году повторный тест на 20 добровольцах подтвердил, что в отличие от глюкозы, эритритол вызывает этот колоссальный всплеск и, что еще опаснее, повышает реактивность тромбоцитов, делая кровь более склонной к образованию тромбов.

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В 2025 году физиологи из Университета Колорадо в Боулдере заглянули еще глубже — на уровень клеток, выстилающих сосуды головного мозга, и работающих как гематоэнцефалический барьер. Он критически важен для защиты мозга от токсинов и воспаления. Эритритол оказал на эти клетки токсическое действие, делая барьер дырявым.

«Учитывая эпидемиологическое исследование, которое вдохновило нас на эту работу, а теперь и наши данные о влиянии на клеточные механизмы, мы считаем, что людям было бы разумно контролировать потребление таких подсластителей, как эритритол», — заявил по итогам своей работы физиолог Университета Колорадо Кристофер Де Соуза.

Что говорит генетика

Сейчас команда ученых из Хуачжунского университета науки и технологий использовала масштабный биоинформатический анализ и применила метод так называемой менделевской рандомизации (он позволяет отсеять сторонние факторы и увидеть чистую связь на уровне генов).

Они проанализировали данные тысяч людей. Были выявлены три гена-маркера — MMP9, TLR4 и HIF1A, которые связывали высокий уровень эритрола с сосудистыми катастрофами. Выяснилось, что у тех, чьи гены способствуют повышению его уровня в крови, имели повышенный на 25% риск развития ишемического инсульта. Для сравнения, другое исследование 2025 года на выборке из 8167 европейцев показало рост риска такого инсульта на 16%, а ишемической болезни сердца — на 8%.

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Что дальше?

Дальнейший анализ показал четыре возможных механизма, способствующих образованию тромбов в сосудах: хроническое воспаление, окислительный стресс, гипоксию (кислородное голодание тканей) и прямое повреждение стенок сосудов.

Прямо сейчас в Калифорнийском университете в Дейвисе проводится клиническое исследование, которое должно дать окончательный ответ. В рамках рандомизированного перекрестного теста участники две недели пьют напитки с эритритолом, а затем две недели — с аспартамом. Ученые измеряют у них маркеры воспаления и активность тромбоцитов в реальном времени.

А что делать обычным людям, пока окончательный вердикт по эритритолу еще не вынесен? Во-первых, не надо злоупотреблять продуктами с этим веществом. И во-вторых, это особенно важно для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.