С возрастом вкусы меняются: то, что раньше казалось слишком горьким, постепенно может начать нравиться. Особенно заметно это на примере чёрного кофе. Новое исследование калифорнийских учёных, опубликованное в журнале Nature, показало, что любовь к изначально неприятным вкусам формируется благодаря медленной дофаминовой системе, связывающей пищеварительный тракт и мозг.

Почему первый глоток кофе неприятен, а потом становится приятным?

Горечь мозг инстинктивно воспринимает как возможную опасность. Но кофе содержит кофеин, который оказывает стимулирующее действие. Когда питательные вещества попадают в кишечник, там активируются рецепторы, посылающие сигнал в мозг. В ответ возникает продолжительный выброс дофамина в передней базолатеральной миндалине — области, связанной с обучением и эмоциями. Постепенно мозг связывает горький вкус кофе с приятным эффектом кофеина. Как объясняет Закари Найт, «как только мозг связывает вкус кофе со стимулирующим действием кофеина, этот кофе начинает казаться гораздо вкуснее».

Как кишечник «учит» мозг любить горькое?

В экспериментах на мышах учёные вводили питательные вещества прямо в желудок, отделяя их действие от вкуса. Это вызывало сильную и длительную дофаминовую реакцию в мозге. Когда этот путь искусственно прерывали, животные переставали запоминать, что незнакомый вкус связан с калориями. А при искусственной активации дофаминовых волокон мыши начинали предпочитать вкус, который не приносил никакой питательной ценности. То есть кишечник посылает в мозг «тихий» обучающий сигнал, который закрепляет пищевые предпочтения.

Почему это чаще проявляется с возрастом?

Медленная дофаминовая система учится на повторениях: чем больше раз человек пьёт кофе и получает бодрящий эффект, тем прочнее становится ассоциация «горький вкус — приятное состояние». С возрастом таких повторений накапливается больше, к тому же кофе часто становится частью взрослого ритуала. Поэтому любовь к чёрному кофе не появляется сразу — она формируется постепенно, по мере накопления опыта.

Источники:

https://sciencedaily.com/