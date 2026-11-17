В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды. Наблюдать за звездопадом можно будет невооруженным глазом, ориентируясь на созвездие Льва, где находится радиант потока. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Для поиска метеоров можно использовать яркие Юпитер и Марс, расположенные в восточной части неба. Планеты находятся недалеко от области, откуда будут появляться Леониды. Лучше всего выходить на наблюдения около полуночи или в час ночи, когда условия для этого будут благоприятнее.

«В общем, выходите на улицу или на балкон около полуночи (а ещё лучше в час ночи) и ищите на востоке самую яркую звезду на небе. Это будет Юпитер, а немного левее него, рядом с Юпитером, вы найдёте и Марс. А после берите свой список желаний и смотрите левее и вверх», — говорится в сообщении.

Количество видимых метеоров будет зависеть от погоды, освещенности неба и условий наблюдения. Иногда ждать появления «падающей звезды» придется несколько минут. Бинокли и телескопы не понадобятся. Наблюдать поток удобнее всего без оптических приборов.

Леониды активны не только в ночь пика. При неблагоприятной погоде возможность увидеть метеоры сохранится в последующие дни, в том числе ближе к выходным.

«Если сегодня хочется спать или не повезло с погодой, неплохие шансы сохранятся вплоть до пятницы, а то и на выходные», — добавили ученые.

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