Умерший в 29 лет комик Элдос Алмазов в последние месяцы боролся с саркомой костей. О процессе лечения мужчина рассказывал в своем блоге.

Онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о симптомах этого заболевания и его особенностях.

«Костные опухоли — это саркомы»

Черемушкин сразу расставил медицинские акценты.

«Костные опухоли — это саркомы. Там есть целая разновидность. Обычно они характерны для молодых людей в период бурного роста костного скелета. Это опухоль, которая развивается из соединительной ткани. Что касается диагностики, то это какая-либо деформация, боль или так называемый патологический перелом, то есть от несоразмерной нагрузки ломается кость. Важен контроль за костной системой в период бурного роста. Важно не пропустить развитие этого заболевания, кроме как с помощью компьютерной томографии, очень сложно что-то распознать в толще костной структуры. Обычно отслеживается в динамике», — пояснил эксперт.

По его словам, этот вид заболевания вполне поддается лечению. Врач подчеркнул, что в медицине термин «рак» обычно применяют к опухолям из эпителия (кожи, слизистых). А кости состоят из соединительной ткани, поэтому такие злокачественные опухоли в этой области правильно называть саркомами.

«Это достаточно редкое заболевание. Это была именно саркома, она встречается намного реже, чем рак», — добавил специалист.

Элдос Алмазов на выступлении. Фото: Кадр видео

Первая болезнь: гипофизарный нанизм

Примечательно, что до третьего класса Элдос ничем не отличался от сверстников, но затем его рост резко остановился. Врачи диагностировали гипофизарный нанизм — эндокринное заболевание, вызванное недостатком гормона роста (соматотропина).

К моменту взросления его рост составил 130 см, из-за чего внешне он был похож на ребенка. Болезнь можно было лечить курсом инъекций гормона роста, но до 15 лет — одна инъекция стоила около 100 долларов, а у семьи таких денег не было.

Из-за болезни Элдос выглядел значительно моложе своих лет: одежду приходилось покупать в детских магазинах. В интервью он признавался, что стеснялся знакомиться с девушками и не хотел детей, опасаясь передать заболевание по наследству.

Вторая болезнь: как развивалась саркома

В апреле 2026 года у Элдоса выявили остеосаркому — агрессивную злокачественную опухоль костной ткани. Поводом для обследования стали продолжительные боли в ноге, которые комик около месяца игнорировал, списывая на ушиб или защемление нерва, и пытался лечиться самостоятельно.

После четырех курсов химиотерапии, уменьшивших опухоль, в сентябре 2026 года Элдосу провели операцию по ее удалению, после чего ему пришлось заново учиться ходить.

Элдос Алмазов Фото: Кадр видео

В октябре 2026 года состояние комика ухудшилось: после химиотерапии резко упали показатели крови, ослаб иммунитет, развилась пневмония, появились язвы во рту. Два дня он провел в реанимации. 18 ноября Элдос Алмазов скончался в Бишкеке во время операции на брюшной полости. По словам его двоюродной сестры Айданы Рустам Кызы, во время хирургического вмешательства не выдержало сердце.

«Живем»: последнее сообщение комика

За несколько дней до смерти Элдос написал подписчикам сообщение, которое теперь читается как прощание.

«Доброе утро мои любимые! У меня для вас хорошие новости! Мне уже лучше, показатели тоже идут в норму, химию перенесли чуть пока не приду в себя, живем», — написал комик.

Эти слова — свидетельство того, что до самого конца он сохранял оптимизм и верил в лучшее, даже находясь в тяжелейшем состоянии после курсов химиотерапии. Он делился с аудиторией не только борьбой с болезнью, но и надеждой, которую не терял.

И именно эта искренность сделала его историю такой близкой для тысяч людей — тех, кто следил за его лечением и верил вместе с ним.

Кто такой Элдос Алмазов

Элдос Алмазов — стендап-комик и блогер из Кыргызстана, известный по «Открытому микрофону» на ТНТ. Он родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области Кыргызстана, в многодетной семье: отец торговал на рынке, мама вела хозяйство.

Элдос Алмазов Фото: Кадр видео

Еще в школе начал снимать короткие юмористические ролики, которые набирали аудиторию. В 2018 году переехал в Москву, отказавшись от поступления в университет. Настоящая известность пришла в 2021 году после участия в шестом сезоне «Открытого микрофона» на ТНТ. Тогда он дошел до полуфинала.

Позже появлялся в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева, вел совместные стримы с Анаром Абдуллаевым.

Основа его стендапа — самоирония: он часто шутил о своей внешности, росте и отношении окружающих. Одна из известных работ — номер «Взрослый ребенок».

Тело комика перевезли из Бишкека в Ош, на родину, рано утром 19 ноября; прощание прошло в Кыргызстане.