Задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины передавал своему куратору данные о социально-политической ситуации в регионе. Соответствующие кадры обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Накануне ведомство уже сообщало о нейтрализации резидента украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник занимался поиском и документированием местоположения бывшего работника МГБ ДНР, находящегося на полуострове.

«Агентом направлялись в адрес куратора сведения о социально-политической обстановке на территории республики Крым», — отметил оперативный сотрудник на записи ФСБ.

Ранее ФСБ показала кадры задержания и ликвидации готовивших теракты на юге РФ.