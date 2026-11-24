В МВД предупредили о мошеннических схемах с использованием реквизитов продавцов криптовалюты.

«Мошенники используют чужие банковские реквизиты для обмана покупателей», - говорится в сообщении Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт - Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, мошенники публикуют в Сети объявления с предложениями товаров по низким ценам. Заинтересовавшимся покупателям направляются реквизиты банковского счета якобы для предоплаты товара. При этом на самом деле владелец счета – это продавец криптовалюты. После перевода средств покупателем мошенники убеждают продавца перевести криптовалюту на перечисленную сумму на подконтрольный им криптокошелек.

«В результате покупатель остается без товара и денежных средств, а продавец криптовалюты оказывается вовлеченным в мошенническую схему, поскольку именно на его банковский счет поступила оплата от потерпевшего», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово красть деньги и данные у поклонников игры GTA VI.