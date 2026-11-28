Ряд цехов по ремонту военной техники ВСУ перестали функционировать в Харькове на фоне проблем с электроэнергией, сообщает Max-канал «Северный Ветер».

«В Харькове из-за проблем с электроэнергией прекратили работу часть цехов по ремонту военной техники ВСУ. Украинское командование срочно собирает средства на генераторы для возобновления их работы», — сказано в публикации.

При этом, согласно информации канала, часть личного состава ремонтных бригад выведена в районы расположения боевых подразделений пехоты.

Ранее появилась информация, что ВСУ были вынуждены отказаться от ряда запланированных операций из‑за сбоев в функционировании спутниковой системы Starshield.