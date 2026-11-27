У россиян осталось несколько дней, чтобы уплатить имущественные налоги и НДФЛ с процентов по банковским вкладам за 2025 год. С 2 декабря за просрочку платежа начнут начислять пени. При этом в некоторых случаях наследникам придется погашать налоговые долги умерших родственников. Об этом URA.RU рассказала юрист Марина Захарова.

По словам специалиста, после смерти человека его личные налоговые обязательства прекращаются. Поэтому наследникам не нужно платить за него НДФЛ и страховые взносы. Однако долги по транспортному, земельному налогу, а также налогу на имущество физических лиц и организаций могут перейти к наследникам.

При этом отвечать по таким обязательствам они будут только в пределах стоимости полученного наследства, а не собственными средствами и имуществом. Если человек умер, не успев оплатить начисленные налоги, погашать задолженность придется за счет унаследованного имущества.

Захарова пояснила, что имеет значение и дата направления налогового уведомления. Если его отправили до смерти человека, начисленные суммы должны быть уплачены наследниками. Если же уведомление поступило уже после смерти, обязанность по уплате указанного в нем налога не переходит к наследникам.

Налоги за период после смерти владельца имущества начисляются уже наследникам. Так, земельный налог и налог на имущество физических лиц рассчитываются со дня открытия наследства, независимо от даты регистрации недвижимости на нового собственника. Транспортный налог наследник начинает платить после оформления автомобиля на себя.

Юрист посоветовала наследникам обратиться в налоговую службу со свидетельством о смерти родственника. Это позволит снять начисления за периоды после его смерти и правильно пересчитать налоговые обязательства.

Полностью избежать уплаты долгов умершего можно, отказавшись от наследства. Однако получить имущество и одновременно отказаться от связанных с ним долгов не получится.

Проверить задолженность можно лично в налоговой инспекции, предъявив документы о праве на наследство, либо через нотариуса, ведущего наследственное дело. Для оплаты налогов доступны личный кабинет налогоплательщика, сервисы ФНС и «Госуслуг», а также банковские приложения и банкоматы.

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