Предприниматели, инвесторы и наследники крупных состояний во Франции объединились в движение за повышение налогов для богатых, пишет KP.RU со ссылкой на Bloomberg.

Инициативу возглавили Эммануэль Удеа и бизнесмен Максим Куркджян. Участники создали французское отделение международного движения «Патриотические миллионеры».

«Я призываю кандидатов в президенты обеспечить, чтобы самые обеспеченные люди внесли свой вклад», — заявила Удеа.

Инициатива появилась примерно за пять месяцев до президентских выборов. При этом повышение налогов поддерживают не все состоятельные граждане: против выступает, в частности, основатель LVMH Бернар Арно.

По данным публикации, к концу сентября государственный долг Франции приблизился к €3,6 трлн, или 119% ВВП. Налогообложение богатых стало одной из заметных тем предвыборной дискуссии.