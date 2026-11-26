Москва и Киев проводят обмен телами погибших военнослужащих по формуле «250 на 22». Об этом изданию РБК сообщил депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев.

По его словам, в рамках обмена российская сторона передает 250 тел, украинская — 22.

Предыдущий обмен состоялся 22 октября и прошел по формуле «252 на 25».

Представители России, Украины и США договорились об обмене пленными по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что большой обмен пленными состоится в ближайшее время. По его словам, согласование всех нюансов находится на финальной стадии.