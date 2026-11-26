Первые работы отправленного на МКС человекоподобного робота «Теледроид» начнутся в первом квартале 2027 года (январь-март). Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В первом квартале следующего года. Так что, в общем, движемся», — сообщил в эфире Первого канала Дмитрий Баканов.

Как стало известно 24 ноября, ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась в полет с космодрома Байконур. Она несла грузовой корабль «Прогресс МС-36», в котором находился «Теледроид».

Робот будет помогать космонавтам выполнять работы внутри и за пределами МКС. Он призван взять на себя рутинные и потенциально опасные операции, тем самым снизив нагрузку и риски для экипажа. Робот сможет работать с молотком, ключом-трещоткой, карабином, а также другими инструментами. Его конструкция рассчитана на воздействие вакуума, радиации и сильных перепадов температур.