Режиссер постапокалиптического триллера «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс спустя девятнадцать лет после релиза картины признался, что считает ее финальную треть творческой неудачей. Откровенное заявление постановщик сделал в эфире авторского подкаста оскароносного кинооператора Роджера Дикинса Team Deakins.

По словам Лоуренса, он по-прежнему искренне гордится первым часом ленты, где в центре внимания находится психологическая драма ученого Роберта Невилла в исполнении Уилла Смита, пытающегося выжить в опустевшем Нью-Йорке. Однако дальнейшее развитие сюжета вызывает у автора разочарование. Кинематографист остался недоволен как смещением фокуса на экшен-сцены, так и внешним видом зараженных существ, которые получились слишком похожими на обычных людей.

«Я действительно горжусь первым часом фильма, но последние 40 минут считаю в некоторой степени провальными. Мы просто не подошли к этому так, как следовало бы и как могли бы», — признался режиссер.

При этом сам Роджер Дикинс в ходе беседы выразил удивление столь суровой самокритикой гостя, отметив, что лично ему финальный отрезок картины показался вполне удачным.

Отдельно постановщик остановился на болезненной истории с переделкой развязки. Изначально режиссер снял совсем другую развязку, близкую к книге Ричарда Мэтисона 1954 года. В ней герой Уилла Смита так и не находит лекарство, но понимает, что зараженные способны чувствовать и просто пытаются спасти похищенную им для опытов девушку-мутанта. Он возвращает им пленницу, существа оставляют его в живых, и в финале доктор вместе с выжившими девушкой Анной и мальчиком Итаном спокойно уезжает из города.

Однако зрители на закрытых тестовых показах дважды отвергли этот вариант. В итоге незадолго до премьеры в 2007 году авторам пришлось срочно переснять концовку для кинотеатров: в прокат вышел героический финал, где герой Смита находит лекарство, передает его Анне и Итану, а сам подрывает себя гранатой, чтобы дать им спастись. Вырезанную же версию, в которой он остается жив и уезжает с ними, зрители увидели только в 2008 году, когда фильм вышел на DVD. Лоуренс до сих пор жалеет об этой замене — он уверен, что с первоначальным финалом картина собрала бы в прокате те же 585 миллионов долларов, но получила бы гораздо лучшие оценки критиков.

При этом именно отвергнутая некогда альтернативная концовка, в которой доктор Невилл остается в живых, ляжет в основу сюжета предстоящего сиквела «Я — легенда 2». В продолжении к своим ролям должны присоединиться Уилл Смит и Майкл Б. Джордан, а над сценарием трудится Акива Голдсман. В недавнем интервью британскому журналу Radio Times Голдсман признался, что разработка второй части сталкивается с рядом производственных препятствий, но команда не намерена сдаваться, а также пообещал зрителям, травмированным гибелью овчарки Сэм в оригинале, что в новой ленте ни одна собака не пострадает. Точная дата выхода сиквела пока не определена.

Ранее создатель «Пятого элемента» и «Леона» Люк Бессон с иронией отверг гипотетическую возможность снять продолжение культового «Терминатора» Джеймса Кэмерона, заявив, что взялся бы за такой проект лишь при абсурдном условии — если бы железный киборг Арнольда Шварценеггера в кадре сел и признался в тоске по своей матери.