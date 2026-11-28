Французский кинорежиссер Люк Бессон, прославившийся благодаря картинам «Голубая бездна», «Леон», «Пятый элемент» и «Люси», с иронией отверг гипотетическую возможность поработать над продолжением фантастической саги «Терминатор», созданной канадским постановщиком Джеймсом Кэмероном.

Заявление прозвучало во время общения со зрителями и прессой на 44-м Туринском кинофестивале в Италии, где Бессону вручили почетную премию Stella delle Mole за достижения в кинематографе, сообщает американское издание Variety.

По словам режиссера, он не стремится снимать реалистичные бытовые драмы, а предпочитает создавать фантастические миры с необычными персонажами на обочине общества, исследуя при этом силу женских характеров и уязвимость мужчин. Комментируя гипотетическое предложение возглавить съемки следующей части «Терминатора», Бессон признался, что подобный проект ему неинтересен. Он добавил, что с огромной симпатией относится к исполнителю главной роли Арнольду Шварценеггеру, однако взялся бы за картину лишь в том случае, если бы железный киборг признался, что «скучает по маме».

«Мне очень нравится Шварценеггер, но я бы снял этот фильм только в том случае, если бы Терминатор сел и сказал, что скучает по маме», — пошутил кинематографист.

Помимо шуток о чужой франшизе, 67-летний постановщик раскритиковал современную студийную систему. Он убежден, что за последние два десятилетия финансисты и продюсеры лишили авторов свободы эксперимента, превратив киноискусство в рядовой потребительский товар наподобие «йогурта или носков». Бессон подчеркнул, что подмена творческих ценностей погоней за прибылью способна погубить мировой кинематограф.

Стоит отметить, что над реальным будущим «Терминатора» сейчас трудится сам создатель вселенной Джеймс Кэмерон. Как ранее сообщал режиссер в интервью журналистам, он пишет сценарий седьмого фильма, который станет полным перезапуском серии без участия Арнольда Шварценеггера и других персонажей прошлых десятилетий. При этом Кэмерон признавался, что работа над текстом продвигается непросто, поскольку стремительное развитие реального искусственного интеллекта буквально опережает научную фантастику.