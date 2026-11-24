Президент РФ Владимир Путин подписанным указом скорректировал состав Совета по правам человека. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Обновленный перечень пополнили представители врачебного сообщества и общественные деятели, при этом ряд участников лишились своих мест.

Так, из состава совета выведены режиссер Александр Сокуров, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, писатель Максим Замшев и юрист Владимир Ряховский.

Их места в консультативном органе при президенте займут Анна Данилова, Алексей Заров, Сергей Куцев и Татьяна Романенко.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев назвал причины исторической силы России.