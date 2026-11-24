Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям дальневосточных регионов обеспечить продление до 2030 года выплаты в размере 1 миллиона рублей на погашение ипотечных кредитов для многодетных семей. Соответствующее распоряжение дано по итогам осенней рабочей поездки главы государства на Дальний Восток.

Кабинету министров предписано совместно с исполнительными органами субъектов Дальневосточного федерального округа проработать вопрос о пролонгации данной меры социальной поддержки.

Речь идет о семьях, в которых родился третий или последующий ребенок и которые используют средства для погашения обязательств по жилищным займам.

Доклад о ходе выполнения указанного поручения президент ожидает получить уже в феврале.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы.