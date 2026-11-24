Владимир Путин поручил правительству обеспечить развитие квантовой сети в России, говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить развитие в Российской Федерации магистральной квантовой сети, протяженность которой к 2030 году должна составлять не менее 15 тысяч километров», — указано в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки во Владивосток 2-3 сентября.

Уточняется, что квантовая сеть должна быть доведена до Владивостока.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству и властям дальневосточных регионов обеспечить продление до 2030 года выплаты на погашение ипотечных кредитов для многодетных семей.