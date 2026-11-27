Владимир Путин заявил, что многоцелевые подлодки «Ясень-М» способны решать задачи в любом районе Мирового океана.

«Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и приненять все типы крылатых морских ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты „Циркон“, подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения», — отметил глава государства на церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

По словам Владимира Путина, подлодки «Ясень-М» соответствуют современным и перспективным требованиям.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил моряков и работников судостроительного предприятия «Севмаш» в Северодвинске с поднятием флага на атомном подводном крейсере «Пермь».