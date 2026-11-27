Президент России Владимир Путин подарил икону из храма Вооруженных сил РФ экипажу атомного подводного крейсера «Пермь», который сегодня был передан в состав Военно-морского флота.

Глава государства в рамках визита в Северодвинск Архангельской области принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на подлодке «Пермь». Церемония прошла на судостроительном комплексе «Севмаш».

Глава государства пожелал экипажу ракетоносца успешного выполнения поставленных задач.

«И, по доброй флотской традиции - семь футов под килем», – обратился к морякам Путин.

Ранее Путин анонсировал передачу ВМФ пяти ракетоносцев до 2030 года.