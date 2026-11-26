Дети могут сами договариваться о правилах общения в групповых чатах примерно с 12 лет, однако риски после этого возраста не исчезают, сообщили в интервью «360» психологи.

Детский психолог Дарья Вязова рассказала, что у детей 8–12 лет недостаточно самоконтроля и умения учитывать чувства окружающих. Однако полный запрет на самостоятельное общение не станет выходом из ситуации, так как дети, которым важно общаться, будут искать способы обойти запреты.

По словам психолога Зарины Чергинской, до 9–10 лет взрослым нужно знать о составе детских чатов и помогать им разрешать конфликты, а с 12 лет подростки уже могут договариваться. При этом риски общения в чатах не исчезают, так как к кибертравле уязвимы именно подростки 15–17 лет.

Психологи посоветовали взрослым заранее установить правила общения, провести беседу с детьми о недопустимости распространения чужих фото и личных данных и научить их сохранять доказательства травли.

Ранее психолог Радмила Стригунова рассказала, что вытеснение видеоиграми сна, учебы, работы, спорта и общения из жизни человека говорят о зависимости от этого вида деятельности.