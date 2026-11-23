Вытеснение видеоиграми сна, учебы, работы, спорта и общения из жизни человека указывает на зависимость от этого вида деятельности. Об этом рассказала сайту телеканала «Звезда» психолог Радмила Стригунова.

Она отметила, что продолжительность времени, проведенного за видеоиграми, сама по себе не свидетельствует о зависимости. По словам специалиста, одним из основных симптомов зависимости становится потеря контроля над игровым процессом. Также насторожить должны раздражительность, тревога и агрессия при отсутствии доступа к играм, постоянная потребность играть дольше и попытки скрыть реальное время за компьютером.

У подростков зависимость может проявляться в ухудшении успеваемости, нарушении режима сна, отказе от прежних интересов и резких эмоциональных реакциях на ограничения. Взрослые чаще скрывают увлечение, продолжая выполнять повседневные обязанности, но играя по ночам, что может приводить к недосыпу, финансовым потерям и конфликтам в семье.

Психолог объяснила, что игры нередко становятся способом справиться со стрессом и уйти от повседневных проблем. Родителям она посоветовала следить за изменениями в поведении ребенка, его сне, учебе и общении. Если увлечение негативно влияет сразу на несколько сфер жизни, а договориться об ограничениях не удается длительное время, следует обратиться к специалисту.

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