Чтобы избежать импульсивных покупок во время распродаж, необходимо регулярно проводить инвентаризацию своих вещей, планировать покупки и находить другие источники положительных эмоций. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, такие привычки помогают не поддаваться маркетинговым уловкам и не тратить деньги на ненужные товары. Она отметила, что покупки должны соответствовать образу жизни и реальным потребностям человека. Планирование также помогает избежать бесцельных походов по магазинам.

Психолог рекомендовала уделять больше времени встречам с друзьями, походам в кино и музеи. По ее словам, общение и развлечения позволяют получать положительные эмоции без необходимости совершать покупки. Такая практика может стать профилактикой импульсивных трат.

Панфилова также предупредила, что чрезмерное увлечение шопингом может свидетельствовать о зависимости. Среди признаков проблемы она назвала замечания близких из-за постоянных покупок, хронические долги даже при высокой зарплате и нехватку времени на повседневные дела. Поводом обратить внимание на свое поведение становится ситуация, когда шопинг начинает мешать бюджету и общению с окружающими.

Ранее эксперт Елена Пономарева раскрыла уловки, побуждающие к совершению покупок.