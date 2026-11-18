Распродажи и большие скидки нередко заставляют покупателей приобретать товары, которые изначально не входили в список покупок, а желание сэкономить оборачивается лишними тратами. Об этом «Известиям» рассказала кандидат экономических наук, эксперт по маркетингу и стратегическому развитию бизнеса Елена Пономарева.

По словам специалиста, ограниченные сроки акций, сообщения об остатках товаров, зачеркнутые цены и рекомендации блогеров усиливают ощущение упущенной выгоды и подталкивают к быстрым решениям.

Эмоциональное удовлетворение от удачной сделки играет дополнительную роль при покупке. Покупатель получает удовольствие не только от приобретенного товара, но и от осознания того, что ему удалось найти выгодное предложение. В результате даже ненужная вещь, купленная со значительной скидкой, может восприниматься как удачная покупка.

Ретейлеры максимизируют выручку, продавая лояльным покупателям товары по более высокой цене, а онлайн-магазины анализируют десятки параметров для определения максимальной стоимости продукции. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства Алексей Климовский.

Ключевыми маркерами он назвал модель устройства, историю покупок, частоту заказов, геолокацию, способ оплаты и время нахождения товара в корзине. По словам Климовского, если клиент регулярно покупает без акций и промокодов, его профиль маркируют как нечувствительный к цене, а базовая наценка увеличивается.

Ранее эксперт Юлия Гольцвирт рассказала, как удержаться от спонтанных покупок.