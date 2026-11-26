Эмоционально холодные отцы могут проявлять больше нежности и заботы к внукам, чем когда-то к собственным детям. Об этом РИАМО рассказала педагог-психолог Наталия Мульдиярова.

По словам специалиста, родительство часто сопровождается страхом не оправдать ожиданий и допустить ошибки в воспитании. Это может приводить к чрезмерному контролю, эмоциональной дистанции и сдержанности. Став дедушкой, мужчина уже не несет такой ответственности и может позволить себе просто наслаждаться общением с ребенком.

Мульдиярова отметила, что с возрастом человек способен переосмыслить свой родительский опыт и изменить отношение к проявлению чувств. Однако поздние перемены не отменяют переживаний взрослых детей, которым в детстве не хватало тепла. Психолог подчеркнула, что отцу важно признать собственные ошибки, а не делать вид, что проблем не было.

Эмоциональная холодность не передается по наследству как неизбежная черта характера. По словам специалиста, гораздо большее значение имеют условия воспитания и усвоенные модели поведения. Ребенок может стать особенно чувствительным к чужим переживаниям или повторить эмоциональную отстраненность родителя, однако такие привычки можно изменить.

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