Формирование зависимости детей от гаджетов во многом связано с действиями родителей, которые приучают их к телефонам и планшетам с раннего возраста. Об этом НСН рассказал психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный.

По словам специалиста, цифровая зависимость не является самостоятельным заболеванием и такого диагноза нет в российской медицине. Однако поводом для беспокойства становится ситуация, когда использование гаджетов мешает нормальной жизни и социализации ребенка. Северный отметил, что некоторые родители дают детям планшеты уже в полтора года, из-за чего зависимость может сформироваться к трем-четырем годам, хотя чаще она возникает в подростковом возрасте.

Детям рекомендуется пользоваться VR-очками не более часа в день, делая перерывы каждые 20–30 минут. Об этом NEWS.ru рассказала детский врач офтальмологического центра Екатерина Сороколад. Она отметила, что возрастные ограничения связаны с особенностями формирования зрительной системы.

Перед использованием шлема необходимо настроить расстояние между линзами, а если устройство не подходит ребенку, начинать следует с коротких игровых сеансов. При появлении двоения в глазах, головной боли или тошноты VR-очки нужно немедленно снять. Врач также посоветовала не кататься на велосипеде или самокате сразу после игры, а дождаться исчезновения неприятных симптомов.

О наличии игровой зависимости от GTA 6 могут свидетельствовать пять и более симптомов, сохраняющихся в течение года, включая навязчивые мысли об игре, потерю контроля, тревогу при прекращении игрового процесса и отказ от прежних интересов. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин.

По словам специалиста, чрезмерное увлечение видеоиграми может сопровождаться тревожностью, депрессивными состояниями, агрессией и нарушениями сна. Особую уязвимость к игровой зависимости эксперт отметил у детей и подростков, призвав родителей и педагогов следить за изменениями в их поведении.

Психолог Радмила Стригунова назвала главные признаки зависимости от видеоигр.