Абьюзера не всегда можно распознать по агрессивному поведению, ревности или эмоциональной нестабильности. Об этом «Российской газете» рассказал психиатр Тимур Муталиев.

По его словам, склонный к насилию человек может быть спокойным, обаятельным и успешным, а также не иметь психических расстройств. Специалист отметил, что контроль в отношениях иногда маскируется под заботу, а ревность преподносится как проявление любви. При этом о повышенном риске насилия могут свидетельствовать предыдущие эпизоды агрессии, угрозы, преследование и попытки изолировать партнера. Предсказать, совершит ли конкретный человек насилие в будущем, невозможно, заключил эксперт.

Сексуальное или романтическое влечение женщины к людям, совершившим тяжкие преступления, назваемое гибристофилией, связано с тремя психологическими механизмами. О них профессор кафедры клинической и судебной психологии МГППУ Николай Дворянчиков «Газете.Ru».

Первый из них заключается в иллюзии исключительности, когда женщина считает, что именно ради нее преступник сможет измениться. Второй механизм связан с безопасной дистанцией, например общением через экран или письма из-за решетки, которое позволяет испытывать сильные эмоции без непосредственной угрозы. Третья составляющая — желание спасти или исправить опасного человека, что дает ощущение собственной значимости. По мнению специалиста, сочетание этих факторов делает фигуру жестокого преступника привлекательной для некоторых женщин.

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