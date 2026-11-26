Российские и украинские спецслужбы продолжают согласовывать списки для очередного обмена военнопленными. Подготовительная работа может быть завершена в скором времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В соответствии с соглашениями, достигнутыми на последнем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби, спецслужбы Украины и России совместно с посредниками, включая омбудсменов обеих стран, ведут работу по составлению списков. Ожидается, что эта важная задача будет завершена в ближайшее время, что позволит осуществить масштабный обмен. Пока я не могу сказать какой-либо другой конкретики», — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев сообщил, что Москва и Киев проводят обмен телами погибших военнослужащих по формуле «250 на 22».