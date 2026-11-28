30-летний россиянин Александр из Иркутска выжил после падения с 15-го этажа жилого комплекса в тайской Паттайе. Смертельное падение смягчил открытый бассейн, расположенный на уровне четвёртого этажа того же здания: Александр приземлился в воду. Подробности - на aif.ru.

Кратко о главном

Вечером 26 ноября 2026 года в Паттайе 30-летний россиянин сорвался с 15-го этажа жилого комплекса и упал в бассейн на четвёртом.

Мужчина был в сознании и звал на помощь. Спасатели оказали ему первую помощь на месте, затем доставили в городскую больницу.

Наутро, по сведениям телеграмм-каналов, россиянин ушёл домой до осмотра врачей. Больница публично эту информацию не подтверждала.

Утром после госпитализации Александр из Иркутска, по данным Baza, сам снял шейный фиксатор и покинул больницу до осмотра. Канал сообщает, что дома мужчина передвигался самостоятельно. Медицинской оценки его состояния после возвращения домой в открытых источниках нет.

Как пострадавшего нашли спасатели?

О происшествии охраннику жилого комплекса в районе Пхра Тамнак рассказал один из жильцов. Спасательная служба получила вызов в 19:39 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники обнаружили мужчину у бортика бассейна. У него были травмы рук, ног, плеч и спины. После оказания первой помощи россиянина отвезли в больницу.

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Частые вопросы и ответы

Кто упал с 15-го этажа в Паттайе?



По данным Baza, пострадавшего зовут Александр. Ему 30 лет, он из Иркутска и работал диджеем в местном клубе.

На каком этаже находился бассейн?



Бассейн расположен на четвёртом этаже того же жилого комплекса, откуда упал мужчина.

Что известно о причине падения?



По состоянию на 27 ноября полиция выясняла обстоятельства случившегося. Как сообщало The Thaiger, сотрудники собирались опросить россиянина, когда его состояние улучшится.

Сколько больница выставила за оказанную помощь?



По информации Baza, сумма счёта составила 25 тыс. тайских батов (около 61 тысячи рублей)