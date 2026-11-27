Россиянин выжил после падения с 15‑го этажа в Паттайе. Он приземлился в открытый бассейн, расположенный на четвёртом этаже того же здания, сообщает газета Daily News.

Инцидент случился в кондоминиуме на юге города. На месте спасатели обнаружили 30‑летнего туриста в тяжёлом состоянии. Очевидцы успели вытащить мужчину из воды до приезда медиков, после чего его экстренно госпитализировали.

При осмотре квартиры следов борьбы не обнаружили. По предварительной версии, мужчина потерял равновесие на ремонтируемой площадке, где не было оконных рам и балконных ограждений. Окончательные обстоятельства планируют установить после опроса пострадавшего, когда позволит его состояние.