Психотерапевт Юрий Мамаев, племянник советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского, в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл подробности погребения знаменитого родственника на Центральном винницком некрополе. По его словам, организация траурной церемонии легла на плечи дальних родственников, проживающих в Виннице, а само прощание прошло максимально скромно и быстро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергио Монтана, проживающий в США сын Анатолия Кашпировского, выразил сомнение в том, что на Украине в могиле захоронены останки его отца. По его словам, он до сих пор не получил от вдовы психотерапевта Гулизар Чалбашовой ни фотографий, ни видеозаписей с церемонии погребения.

«Вся церемония похорон дяди от силы заняла не более получаса, — сообщил Мамаев. — На похоронах присутствовало пять-шесть человек. Не больше. В основном старики. Оперативно погребением занималось городское, муниципальное похоронное агентство».

Собеседник издания также прокомментировал обвинения, прозвучавшие в адрес вдовы Кашпировского со стороны Монтаны.

«У гражданина США была возможность приехать на похороны в Москву в течение пяти дней, что прошли между смертью и прощанием, и уж тем более прибыть в Винницу, приняв участие в погребении родителя, которое состоялось аж через 13 дней после его смерти, — отметил Мамаев. — Однако Монтана ни на Троекуровском кладбище, ни на Центральном винницком некрополе замечен не был», — заметил Мамаев.

Он также обратил внимание, что Монтана усомнился в захоронении отца в Виннице даже после долгого общения с проживающим в Киеве Алексеем Фуштеем, который называет себя внебрачным сыном Кашпировского.

«Фуштей был в Виннице, приезжал на кладбище и видел новое захоронение в 2,5 метрах от могилы родителей дяди и его дочери Леночки... Каким образом Монтана намерен прощаться с отцом спустя два месяца после его смерти при помощи фото, остаётся непонятным», — подытожил Мамаев.

Специалист в области психотерапии и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве на 88-м году жизни. По словам Мамаева, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг. Болезнь диагностировали около полутора лет назад, но официальные представители долгое время это опровергали.

Кашпировского похоронили на его родине — в Виннице, рядом с могилами его родителей, Михаила и Ядвиги, а также дочери Елены.