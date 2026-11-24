Щенок ретривера помог дочери хозяйки — спас девочку, когда та упала в бассейн. Подробности на aif.ru.

Кратко о главном

Двухлетняя Майте оказалась в воде 20 ноября 2026 года в городе Шапада-дус-Гимарайнс, рядом с Куябой.

оказалась в воде 20 ноября 2026 года в городе Шапада-дус-Гимарайнс, рядом с Куябой. Золотистый ретривер по кличке Тереза прыгнула в бассейн. Девочка ухватилась за собаку и продержалась до возвращения матери.

Мать вытащила Майте из воды. Девочка не пострадала.

Во время семейной встречи в бразильском штате Мату-Гросу двухлетняя Майте подошла к бассейну, пока её мать Гладисса Филбидо ненадолго отлучилась за тортом. На записи с камеры наблюдения видно, как девочка спускается по ступенькам, оказывается на глубине и начинает барахтаться.

Тереза подбежала к краю бассейна, прыгнула в воду и подплыла к Майте. Девочка обхватила собаку руками. Вскоре во двор вернулась мать. Увидев дочь в воде, она прыгнула в бассейн и вытащила её.

По словам Филбидо, обычно Майте ждала, пока кто-нибудь зайдёт в бассейн вместе с ней. После происшествия женщина выложила запись в соцсети, чтобы показать другим родителям, как быстро ребёнок может оказаться в воде.

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Частые вопросы и ответы

Где щенок помог спасти девочку из бассейна?

Бразильские издания указывают город Шапада-дус-Гимарайнс в штате Мату-Гросу, примерно в 65 км от Куябы. Австралийское издание The Nightly указало в своей публикации Куябу.

Какой породы собака, которая помогла Майте?

Тереза — золотистый ретривер. Бразильское издание Correio da Manhã называет её щенком.

Кто вытащил девочку из бассейна?

Майте вытащила её мать Гладисса Филбидо. До её возвращения девочка держалась за Терезу.