Прядь волос первого президента США Джорджа Вашингтона, которая более 200 лет находилась в рамке, продали на аукционе за четыре тысячи долларов.

Историческая реликвия принадлежала Джону Гэдсби, у которого Вашингтон гостил незадолго до смерти в 1799 году. Согласно семейному преданию, американский президент подарил ему свои волосы в знак дружбы. Впоследствии прядь перешла к коллекционеру. Имя нового владельца не раскрывается.

Аналогичные исторические предметы могут стоить значительно дороже. Так, в 2021 году медальон с тремя прядями волос Вашингтона продали почти за 40 тысяч долларов.

В XVIII–XIX веках в состоятельных американских семьях было принято хранить волосы умерших родственников на память. Сам Вашингтон также иногда дарил знакомым свои локоны в знак особого расположения.

Ранее на аукционе в Великобритании ушло с молотка кольцо с бриллиантом, принадлежавшее Люси Дафф‑Гордон, одной из выживших пассажирок «Титаника».