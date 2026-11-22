На аукционе в Великобритании ушло с молотка кольцо с бриллиантом, принадлежавшее Люси Дафф‑Гордон, одной из выживших пассажирок «Титаника». Как сообщает The Independent, лот продали за 150 тысяч фунтов стерлингов (примерно 16 миллионов рублей).

Аукцион состоялся 21 ноября в доме Henry Aldridge & Son в городе Девизес. При этом изначальная оценка украшения не превышала 80 тысяч фунтов. В итоге цена заметно превысила ожидания экспертов.

В 1912 году Люси Дафф‑Гордон путешествовала на «Титанике» вместе с супругом Космо. Пара спаслась на шлюпке № 1, которая была рассчитана на 40 человек. Однако на воду её спустили, когда на борту находились лишь 12 пассажиров и членов экипажа.

Во время крушения «Титаника» украшение находилось на руке Дафф-Гордон. После трагедии кольцо перешло к ее внуку Джону, третьему графу Холсбери. После его смерти украшение оставалось в семье.

«Крайне редко на рынке появляются украшения, связанные с выжившими пассажирами „Титаника“, но продажа столь личной вещи настолько известной пассажирки её прямым потомком практически беспрецедентна», - отметил представитель аукционного дома Эндрю Олдридж.

Ранее власти США выступили против планов по организации аукциона для продажи более ста артефактов, поднятых с затонувшего «Титаника», включая личные вещи пассажиров.