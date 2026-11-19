Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для жителей Северского района, пострадавшего от атаки украинских беспилотников 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным регионального оперативного штаба, в результате налета пострадали девять человек. Падение обломков БПЛА привело к пожарам на двух предприятиях. Кроме того, повреждения получили пять многоквартирных и 78 частных домов.

В прокуратуре уточнили, что линия предназначена для приема обращений граждан и оказания им правовой помощи. Сотрудники ведомства также следят за соблюдением прав пострадавших жителей.