Девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края. Один из пострадавших находится в больнице, еще восьмерым помощь оказали без госпитализации. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Обломки БПЛА упали на улицах и во дворах, повредив частные дома и коммерческие здания. В строениях выбиты окна, повреждены кровли и навесы.

По предварительным данным, в поселке Ильском фрагменты беспилотников обнаружили по семи адресам, в Афипском — по 21 адресу. В большинстве случаев обломки упали на территории частных домовладений.

Отдельно в оперштабе сообщили о перебоях с газоснабжением. Из-за повреждения газопровода без газа остались жители 94 многоквартирных домов. К восстановительным работам привлечены аварийные службы.

Еще один район падения фрагментов беспилотников обнаружили в пригороде Краснодара. Там, по информации властей, никто не пострадал, разрушений нет.