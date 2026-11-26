Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подтвердила арест 40-летнего уроженца Сальвадора, чьё имя фигурирует в официальных документах как Ариэль Антонио Веласкес-Моралес. Задержание произошло ранним утром 24 ноября в районе Ист-Бостон, всего через несколько дней после того, как мужчина позировал для фотографии с символическим миллионным чеком. О деталях операции со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил Fox News; позднее информацию подтвердили в Министерстве внутренней безопасности (DHS).

Счастливый билет за десять долларов

Согласно данным лотереи Массачусетса, Веласкес-Моралес приобрёл выигрышный скретч-билет «$2,000,000 50X Cashword» стоимостью 10 долларов в магазине Sumner Market, расположенном в Ист-Бостоне. Приз был официально вручён 18 ноября, а уже 21 ноября лотерея опубликовала в соцсети фотографию победителя с гигантским чеком. «Первый же стёртый пазл — выигрыш $1 000 000. Совпали 11 слов!» — говорилось в публикации. Ирония ситуации заключается в том, что именно эта фотография, растиражированная в СМИ и соцсетях, могла привлечь к мужчине дополнительное внимание, хотя официально не подтверждено, стала ли она причиной его поимки.

Ордер, действовавший более десяти лет

По информации источников, Веласкес-Моралес нелегально пересёк американо-мексиканскую границу в районе техасского города Рома ещё в 2013 году. В апреле 2014-го в отношении него был вынесен окончательный ордер на депортацию, и с тех пор он числился в розыске ICE. Таким образом, к моменту выигрыша в лотерею мужчина уже более десяти лет находился на территории США с нарушением иммиграционного законодательства, оставаясь вне поля зрения властей вплоть до недавнего инцидента.

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Погоня и задержание

Когда агенты ICE попытались задержать Веласкеса-Моралеса, он бросился бежать. Однако, по словам источников, после короткой погони его быстро настигли и арестовали. Момент задержания зафиксировали нательные камеры нескольких офицеров, участвовавших в операции. В настоящее время мужчина находится под стражей, и ему, как ожидается, предстоит депортация на родину.

Лотерея и иммиграционный статус: пробел в правилах

Этот случай обнажил неочевидную особенность законодательства штата Массачусетс: для участия в розыгрышах и получения призов не требуется американское гражданство или легальный иммиграционный статус. Достаточно достичь 18 лет и приобрести билет у лицензированного продавца. В результате человек, подлежащий депортации, формально имеет право на получение многомиллионного выигрыша. Ситуация также приобрела политический оттенок на фоне того, что губернатор Массачусетса Мора Хили, назначающая часть членов лотерейной комиссии, последовательно выступает в защиту нелегальных иммигрантов и критикует методы работы ICE.

Источники:

www.bostonherald.com

www.themirror.com

www.foxnews.com