В Бостоне сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали гражданина Сальвадора, который незадолго до этого стал обладателем выигрыша в размере одного миллиона долларов в государственной лотерее Массачусетса. Об аресте сообщил корреспондент телеканала Fox News Билл Мелугин, ссылаясь на трех представителей ведомства.

По информации журналиста, задержанным оказался Ариэль Антонио Веласкес-Моралес. Операция по его задержанию прошла ранним утром силами бостонского подразделения ICE. Мужчина, как утверждают источники, находился в поле зрения миграционных властей и разыскивался правоохранительными органами.

Согласно имеющимся сведениям, Веласкес-Моралес впервые незаконно пересек американскую границу в 2013 году в районе города Рома в штате Техас. Уже в апреле 2014 года в отношении него было вынесено постановление о депортации. Несмотря на это, мужчина продолжал находиться на территории США вплоть до задержания.

Ранее сообщалось, что житель Чикаго в штате Иллинойс стал обладателем крупного выигрыша в местной лотерее, получив 1,3 миллиона долларов.