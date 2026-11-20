Ката Аматиста (настоящее имя — Каталина Фернандес) — колумбийская блогер, в социальных сетях у нее было более 3 миллионов подписчиков.

Она скончалась в возрасте 25 лет после трёхлетней борьбы со злокачественной опухолью головного мозга.

О её смерти сообщила семья, опубликовав трогательное заявление: «Её тело обрело покой, но её свет, любовь и всё прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас». Близкие также подчёркивали, что, несмотря на тяжёлую болезнь, Ката стремилась жить полной жизнью и не хотела, чтобы её запомнили только как человека, боровшегося с раком.

О своём диагнозе девушка впервые публично рассказала летом 2023 года. Врачи обнаружили у неё медуллобластому мозжечка — злокачественную опухоль головного мозга, которая быстро растёт и локализуется в области, отвечающей за равновесие, координацию и движение.

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За время лечения Ката перенесла хирургическое вмешательство и прошла курсы химиотерапии. Она не прекращала вести социальные сети, делясь с подписчиками этапами терапии и повседневной жизнью, благодаря чему её аудитория в соцсетях постоянно росла. Известно, что первоначальное лечение дало неплохой результат, однако в 2025 году у девушки возник рецидив — были обнаружены метастазы в спинном мозге.

Что это за опухоль?

Медуллобластома — это эмбриональная опухоль центральной нервной системы, которая в основном встречается у детей. У взрослых она диагностируется крайне редко — примерно 0,5 случая на миллион человек в год, преимущественно в возрасте от 15 до 39 лет.

Опухоль способна распространяться по спинномозговой жидкости, поэтому для лечения важно понять, насколько сильно процесс успел распространиться в организме. Стандартное лечение обычно включает максимально возможное хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию и химиотерапию.

Взрослым часто добавляют химиотерапию и облучение — это может улучшать показатели выживаемости.

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Прогноз на выздоровление зависит от молекулярного подтипа опухоли, возраста пациента и распространённости процесса. Однако в целом заболевание хорошо поддается лечению — пятилетняя выживаемость при медуллобластоме при адекватном лечении превышает 75% . Но внутри этой статистики разброс большой: например, при WNT-подтипе прогноз обнадеживающий (более 90%), а при некоторых вариантах группы 3 — более пессимистичный (около 40–50%).

Тем не менее в случаях, когда болезнь прогрессирует или даёт метастазы, исход может быть печальным, как это произошло в истории Каты Аматисты.