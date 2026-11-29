Жительница Подмосковья Людмила Секрий — мать четверых детей, успешная предпринимательница и победительница международного конкурса красоты «Миссис Земля 2026». Ко Дню Матери она рассказала aif. ru о том, как «сама себя сделала» и чем ей пришлось пожертвовать ради семьи.

«Няни и прислуга»

Людмила Секрий Фото: Из личного архива

Победа россиянки Людмилы Секрий на международном конкурсе красоты «Миссис Земля 2026», прошедшем в малазийском Куала-Лумпуре, произвела фурор в отечественных соцсетях. И правда — в текущей политической ситуации обойти соперниц из четырех десятков стран, в том числе и американку, дорогого стоит. Сотни медиаресурсов России опубликовали эту сногсшибательную новость. Но когда Людмила принялась читать комментарии к постам о своей победе, то пришла в негодование.

Фото: Из личного архива

«Она сама не нянчит детей и дома ничего не делает, там куча прислуги и нянек, а ее обязанности — походы по СПА и салонам красоты», «Не может женщина всё успевать с четырьмя детьми», «Если сама их родила, а то таким обычно сурмамы детей вынашивают, чтобы не портить перекроенное тело», «Враньё, у многодетной мамы нет времени щи сварить, а тут такое», «Сколько лямов муж отстегнул за её победу? » «И, разумеется, свою компанию она сама с ноля построила», — с ехидством писали комментаторы.

Читать всё это Людмиле было очень неприятно. Хотя такие отклики сопровождают любые новости о любых победительницах конкурсов красоты. Но когда такое пишут о тебе — это совершенно другое.

Фото: Из личного архива

«Недоумеваю, когда читаю, что я „сделанная“, что мне всё даром досталось, что у меня куча прислуги, — признается женщина. — Я своими руками построила свою жизнь, прошла через огонь и воду, ночевала с крысами, голодала, делила один батон на пять дней, чтобы растянуть. Мы с мужем сами создали свой бизнес с нуля, мы живём в любви, у нас прекрасные дети, растим их сами, без нянь. Я не сделала ни одной пластической операции. Поэтому так остро и реагировала на эту грязь в интернете».

В детстве работала на стройках

Ей действительно ничего не приходило «само собой». У Людмилы в жизни был очень низкий старт. Она — сирота. Родилась и выросла в Молдавии, а когда ей исполнилось 14 лет, потеряла обоих родителей. По словам Людмилы, тогда она стала никому не нужна.

Фото: Из личного архива

«Мы со старшим братом уехали в Москву, — рассказывает она aif. Ru. — Сначала даже русского языка не знала. Брат пошёл на стройку, занимался отделочными работами. Днем я училась в школе, а вечерами ему помогала. И штукатурила, и красила, и сантехнику с электрикой делала. Мне не стыдно в этом признаваться. Я потом втянулась, полюбила это дело. Конечно, у меня были предложения определённого рода, но мне не было это интересно, я знала, чего хочу».

Жить приходилось на объектах, в строительных вагончиках. Условия были не очень, по ночам девушку пугали шебаршащиеся в вагончиках крысы. Людмила вспоминает, что поначалу денег еле хватало даже на еду. Параллельно стройке она успевала подрабатывать в салоне красоты, получила образование дизайнера.

Фото: Из личного архива

Но усилия и практически круглосуточный не пропали даром. Брату и сестре удалось накопить денег на нормальную жизнь. Вскоре Людмила уже сняла квартиру в подмосковном Одинцове.

«Потом накопила деньги и открыла свой салон красоты. Но стройку я не бросила, — улыбается наша собеседница. — Заработанные деньги вкладывала в бизнес. Ночью я — Люся, маляр и штукатур. А днем — руководитель, Людмила Филлиповна».

Фото: Из личного архива

Она говорит: «Бог меня любит». Ей во всём сопутствовал успех. Бизнес раскручивался, один салон красоты превратился в сеть. Следом Людмила открыла магазин стройматериалов, потом еще один. Она успела поработать и дизайнером — оформляла особняки на Рублёвке. А ей самом на тот момент было всего двадцать с небольшим.

«А вас, случайно, не Люда зовут? »

Вскоре последовала и судьбоносная встреча. Это случилось на родине, в Молдавии, куда Люда приехала навестить родственников. Она ехала в Кишинев на своём, недавно приобретённом автомобиле. За рулем пока чувствовала себя неуверенно.

Фото: Из личного архива

«Я знала, что впереди, на подъезде городу, пост ГАИ, — вспоминает Людмила. — Я решила оставить машину на заправки, а до города добраться автобусом. Стою на остановке и вдруг рядом останавливается автомобиль. Водитель предлагает подбросить до Кишинева».

Люда села в машину, завязался разговор. Водитель рассказал, что живет в Москве, работает менеджером в строительной компании. Она сообщила, что тоже переехала в Россию, поселилась в подмосковном Одинцове, тоже занята в строительном бизнесе. Водитель спросил — а вас случайно не Люда зовут? Она удивленно подтвердила. Оказалось, что на родине про неё наслышаны. Что друзья ему рассказывали про гордую девушку Люду, которая живёт одна в Одинцове и никого к себе не подпускает. Водитель признался, что даже хотел разыскать ее в Подмосковье и познакомиться, проверить — неужели и перед ним не устоит? Это оказался Михаил Секрий — будущий муж Людмилы.

Фото: Из личного архива

Но до самого замужества было ещё далеко. В тот момент ей было 22 года и она вынашивала далеко идущие планы по строительству собственной бизнес-империи. Первым делом, первым делом — магазины, ну, а мальчики, а мальчики — потом.

Променяла бизнес на семейный уют

Михаил попросил у Люды номер телефона, принялся ухаживать. Но его ухаживания разбивались, словно о каменную стену. Друзья говорили правду — его землячка никого к себе не подпускала.

«Мне тогда было не до отношений, — поясняет Людмила. — Я сначала хотела встать на ноги, развить бизнес, заработать свой первый миллион. Замужество и дети входили в мой план. Но только когда мне исполнится 25 лет, когда всё остальное будет уже реализовано».

Фото: Из личного архива

Два года Михаил осаждал эту неприступную крепость, пока Люда не сказала, наконец «Да». Потом он признавался ей, что еще пару месяцев — и сдался бы, оставил её в покое. Что касается Люды, то всё прошло чётко по плану. Свадьба в 25 лет и заработанный первый миллион, впрочем, не один к тому моменту. А потом — сюрприз.

«Оказалось, что мужу не нужна самостоятельная жена-бизнесвумен, — отмечает Людмила. — Ему была нужна жена — домохозяйка, которая варит борщи, растит детей и хранит семейный очаг. Весь мой бизнес пришлось продать. Я променяла свою востребованность на что-то другое — на любовь, семейный уют. Поначалу мне было тяжело брать деньги у мужа, но потом привыкла и поняла, что так и должно быть, что это нормально».

Фото: Из личного архива

Что касается бизнеса, то на момент знакомства с Людой, Михаил Секрий работал простым менеджером в московской строительной компании. После свадьбы молодожены организовали свою строительную компанию, в том числе туда и пошли средства от продажи бизнеса Людмилы. Непосредственно на объектах занят Михаил, а Людмила отвечает за набор персонала, связи с общественностью, поначалу сама работала менеджером — это было доступно на декретной удалёнке.

Дети — чемпионы

Через год после свадьбы у Людмилы и Михаила родился первый ребенок, потом второй, третий, четвертый. И все — спортсмены. Самой младшей, Ангелине, 5 лет. Она занимается плаванием и танцами. Кириллу — 10 лет, он специализируется на самбо и дзюдо и уже стал чемпионом мира по универсальному бою. 11-летний Никита тоже занимается этими видами борьбы, но успеха достиг в спортивных бальных танцах. В паре со своей сестрой, 13-летней Софией — они стали трехкратными чемпионами России. Кстати, София с трех лет еще занимается художественной гимнастикой, сейчас защищает звание КМС.

Фото: Из личного архива

«Я отдала детей в спорт, потому что он учит не сдаваться в жизни, — поясняет Людмила. — Учит самодисциплине, ответственности, целеустремленности. Наши гости не верят, что в доме живет многодетная семья. Порядок идеальный. Но это заслуга не моя, и не, тем более прислуги, которой у нас нет. Дети сами наводят порядок, сами делают уроки, они к этому приучены. Мы обеспечиваем им определенный уровень жизни, но взамен у них есть некоторые обязательства».

«Встаю в четыре утра»

Живет семейство Секрий в частном доме в деревне Сафоново под Видным вместе с пятью кошками и двумя собаками. Каждый день Людмила встаёт в четыре утра. Готовит еду, будит детей, собирает их в школу. Потом целый день «работает» водителем — развозит их по школам и секциям. Всех в разное время и в разные места. Приезжает, уезжает. Это огромный труд. Причем он не прекращается и в выходные, потому что по таким дням как раз идут соревнования. Кстати, старшие дети Людмилы заняты в модельном бизнесе, а девочки еще участвуют в детских конкурсах красоты. И все наряды для них тоже шьёт им мама.

Фото: Из личного архива

«Бог забрал у меня мою семью, но взамен подарил другую — у нас дома царит божественная аура любви и счастья, мы купаемся в ней, — признаётся Людмила Секрий. — Из нашего дома не хочется уходить никому. Для меня растить детей — высшая степень счастья».

Кстати, именно дети уговорили Людмилу принять участие в конкурсе красоты «Миссис Земля». Она не хотела, но ребята сказали, что мама должна исполнить свою давнюю мечту о сцене. Как все эти годы она поддерживала их, так и сейчас дети встали за ее спиной дружной командой поддержки. Свою победу Людмила Секрий посвятила им, а также всем матерям мира.