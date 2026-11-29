Жительница Подмосковья Людмила Секрий — мать четверых детей, успешная предпринимательница и победительница международного конкурса красоты «Миссис Земля 2026». Ко Дню Матери она рассказала aif. ru о том, как «сама себя сделала» и чем ей пришлось пожертвовать ради семьи.
«Няни и прислуга»
Победа россиянки Людмилы Секрий на международном конкурсе красоты «Миссис Земля 2026», прошедшем в малазийском Куала-Лумпуре, произвела фурор в отечественных соцсетях. И правда — в текущей политической ситуации обойти соперниц из четырех десятков стран, в том числе и американку, дорогого стоит. Сотни медиаресурсов России опубликовали эту сногсшибательную новость. Но когда Людмила принялась читать комментарии к постам о своей победе, то пришла в негодование.
«Она сама не нянчит детей и дома ничего не делает, там куча прислуги и нянек, а ее обязанности — походы по СПА и салонам красоты», «Не может женщина всё успевать с четырьмя детьми», «Если сама их родила, а то таким обычно сурмамы детей вынашивают, чтобы не портить перекроенное тело», «Враньё, у многодетной мамы нет времени щи сварить, а тут такое», «Сколько лямов муж отстегнул за её победу? » «И, разумеется, свою компанию она сама с ноля построила», — с ехидством писали комментаторы.
Читать всё это Людмиле было очень неприятно. Хотя такие отклики сопровождают любые новости о любых победительницах конкурсов красоты. Но когда такое пишут о тебе — это совершенно другое.
«Недоумеваю, когда читаю, что я „сделанная“, что мне всё даром досталось, что у меня куча прислуги, — признается женщина. — Я своими руками построила свою жизнь, прошла через огонь и воду, ночевала с крысами, голодала, делила один батон на пять дней, чтобы растянуть. Мы с мужем сами создали свой бизнес с нуля, мы живём в любви, у нас прекрасные дети, растим их сами, без нянь. Я не сделала ни одной пластической операции. Поэтому так остро и реагировала на эту грязь в интернете».
В детстве работала на стройках
Ей действительно ничего не приходило «само собой». У Людмилы в жизни был очень низкий старт. Она — сирота. Родилась и выросла в Молдавии, а когда ей исполнилось 14 лет, потеряла обоих родителей. По словам Людмилы, тогда она стала никому не нужна.
«Мы со старшим братом уехали в Москву, — рассказывает она aif. Ru. — Сначала даже русского языка не знала. Брат пошёл на стройку, занимался отделочными работами. Днем я училась в школе, а вечерами ему помогала. И штукатурила, и красила, и сантехнику с электрикой делала. Мне не стыдно в этом признаваться. Я потом втянулась, полюбила это дело. Конечно, у меня были предложения определённого рода, но мне не было это интересно, я знала, чего хочу».
Жить приходилось на объектах, в строительных вагончиках. Условия были не очень, по ночам девушку пугали шебаршащиеся в вагончиках крысы. Людмила вспоминает, что поначалу денег еле хватало даже на еду. Параллельно стройке она успевала подрабатывать в салоне красоты, получила образование дизайнера.
Но усилия и практически круглосуточный не пропали даром. Брату и сестре удалось накопить денег на нормальную жизнь. Вскоре Людмила уже сняла квартиру в подмосковном Одинцове.
«Потом накопила деньги и открыла свой салон красоты. Но стройку я не бросила, — улыбается наша собеседница. — Заработанные деньги вкладывала в бизнес. Ночью я — Люся, маляр и штукатур. А днем — руководитель, Людмила Филлиповна».
Она говорит: «Бог меня любит». Ей во всём сопутствовал успех. Бизнес раскручивался, один салон красоты превратился в сеть. Следом Людмила открыла магазин стройматериалов, потом еще один. Она успела поработать и дизайнером — оформляла особняки на Рублёвке. А ей самом на тот момент было всего двадцать с небольшим.
«А вас, случайно, не Люда зовут? »
Вскоре последовала и судьбоносная встреча. Это случилось на родине, в Молдавии, куда Люда приехала навестить родственников. Она ехала в Кишинев на своём, недавно приобретённом автомобиле. За рулем пока чувствовала себя неуверенно.
«Я знала, что впереди, на подъезде городу, пост ГАИ, — вспоминает Людмила. — Я решила оставить машину на заправки, а до города добраться автобусом. Стою на остановке и вдруг рядом останавливается автомобиль. Водитель предлагает подбросить до Кишинева».
Люда села в машину, завязался разговор. Водитель рассказал, что живет в Москве, работает менеджером в строительной компании. Она сообщила, что тоже переехала в Россию, поселилась в подмосковном Одинцове, тоже занята в строительном бизнесе. Водитель спросил — а вас случайно не Люда зовут? Она удивленно подтвердила. Оказалось, что на родине про неё наслышаны. Что друзья ему рассказывали про гордую девушку Люду, которая живёт одна в Одинцове и никого к себе не подпускает. Водитель признался, что даже хотел разыскать ее в Подмосковье и познакомиться, проверить — неужели и перед ним не устоит? Это оказался Михаил Секрий — будущий муж Людмилы.
Но до самого замужества было ещё далеко. В тот момент ей было 22 года и она вынашивала далеко идущие планы по строительству собственной бизнес-империи. Первым делом, первым делом — магазины, ну, а мальчики, а мальчики — потом.
Променяла бизнес на семейный уют
Михаил попросил у Люды номер телефона, принялся ухаживать. Но его ухаживания разбивались, словно о каменную стену. Друзья говорили правду — его землячка никого к себе не подпускала.
«Мне тогда было не до отношений, — поясняет Людмила. — Я сначала хотела встать на ноги, развить бизнес, заработать свой первый миллион. Замужество и дети входили в мой план. Но только когда мне исполнится 25 лет, когда всё остальное будет уже реализовано».
Два года Михаил осаждал эту неприступную крепость, пока Люда не сказала, наконец «Да». Потом он признавался ей, что еще пару месяцев — и сдался бы, оставил её в покое. Что касается Люды, то всё прошло чётко по плану. Свадьба в 25 лет и заработанный первый миллион, впрочем, не один к тому моменту. А потом — сюрприз.
«Оказалось, что мужу не нужна самостоятельная жена-бизнесвумен, — отмечает Людмила. — Ему была нужна жена — домохозяйка, которая варит борщи, растит детей и хранит семейный очаг. Весь мой бизнес пришлось продать. Я променяла свою востребованность на что-то другое — на любовь, семейный уют. Поначалу мне было тяжело брать деньги у мужа, но потом привыкла и поняла, что так и должно быть, что это нормально».
Что касается бизнеса, то на момент знакомства с Людой, Михаил Секрий работал простым менеджером в московской строительной компании. После свадьбы молодожены организовали свою строительную компанию, в том числе туда и пошли средства от продажи бизнеса Людмилы. Непосредственно на объектах занят Михаил, а Людмила отвечает за набор персонала, связи с общественностью, поначалу сама работала менеджером — это было доступно на декретной удалёнке.
Дети — чемпионы
Через год после свадьбы у Людмилы и Михаила родился первый ребенок, потом второй, третий, четвертый. И все — спортсмены. Самой младшей, Ангелине, 5 лет. Она занимается плаванием и танцами. Кириллу — 10 лет, он специализируется на самбо и дзюдо и уже стал чемпионом мира по универсальному бою. 11-летний Никита тоже занимается этими видами борьбы, но успеха достиг в спортивных бальных танцах. В паре со своей сестрой, 13-летней Софией — они стали трехкратными чемпионами России. Кстати, София с трех лет еще занимается художественной гимнастикой, сейчас защищает звание КМС.
«Я отдала детей в спорт, потому что он учит не сдаваться в жизни, — поясняет Людмила. — Учит самодисциплине, ответственности, целеустремленности. Наши гости не верят, что в доме живет многодетная семья. Порядок идеальный. Но это заслуга не моя, и не, тем более прислуги, которой у нас нет. Дети сами наводят порядок, сами делают уроки, они к этому приучены. Мы обеспечиваем им определенный уровень жизни, но взамен у них есть некоторые обязательства».
«Встаю в четыре утра»
Живет семейство Секрий в частном доме в деревне Сафоново под Видным вместе с пятью кошками и двумя собаками. Каждый день Людмила встаёт в четыре утра. Готовит еду, будит детей, собирает их в школу. Потом целый день «работает» водителем — развозит их по школам и секциям. Всех в разное время и в разные места. Приезжает, уезжает. Это огромный труд. Причем он не прекращается и в выходные, потому что по таким дням как раз идут соревнования. Кстати, старшие дети Людмилы заняты в модельном бизнесе, а девочки еще участвуют в детских конкурсах красоты. И все наряды для них тоже шьёт им мама.
«Бог забрал у меня мою семью, но взамен подарил другую — у нас дома царит божественная аура любви и счастья, мы купаемся в ней, — признаётся Людмила Секрий. — Из нашего дома не хочется уходить никому. Для меня растить детей — высшая степень счастья».
Кстати, именно дети уговорили Людмилу принять участие в конкурсе красоты «Миссис Земля». Она не хотела, но ребята сказали, что мама должна исполнить свою давнюю мечту о сцене. Как все эти годы она поддерживала их, так и сейчас дети встали за ее спиной дружной командой поддержки. Свою победу Людмила Секрий посвятила им, а также всем матерям мира.