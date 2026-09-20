Памфилова: главную оценку выборам должен дать российский народ

Главную оценку выборам в РФ должен дать народ страны, а не зарубежные государства. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Нам не надо ни на кого оглядываться, кроме нашего народа. Вот как он оценит, как он признает — это главная оценка», — рассказала она в информационном центре ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что голосование россиян на выборах в Госдуму на территориях недружественных стран проходит в непростых условиях.

Явка избирателей на выборах в Государственную Думу девятого созыва превысила итоговый показатель кампании 2016 года.