Памфилова: голосование россиян в недружественных странах проходит непросто

Голосование россиян на выборах в Госдуму РФ на территориях недружественных стран проходит в непростых условиях, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран <…> проходит в весьма непростых условиях», — сказала она на брифинге, посвященном ходу избирательного процесса.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также в субъектах страны: глав регионов и депутатов региональных и местных парламентов.

Как ранее сообщил Центризбирком, явка на выборах в Госдуму по данным на 07:35 мск сегодняшнего дня, 20 сентября, составила 45%. Памфилова также отметила, что онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали уже более 3,3 миллиона человек — 83% от записавшихся избирателей.