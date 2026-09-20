Памфилова рассказала об инциденте с клоком волос на избирательном участке

На избирательном участке в Сахалинской области наблюдатель от КПРФ схватила за волосы заместителя председателя участковой избирательной комиссии и вырвала ей клок волос. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, инцидент произошел около 7:50 по местному времени на УИК №337 во время вскрытия сейфов и выдачи бюллетеней членам комиссии. Памфилова заявила, что наблюдатель Анисимова ненадлежащим образом вела себя на участке.

Председатель ЦИК уточнила, что после повторной просьбы заместителя председателя УИК Ежиковой прекратить несогласованные действия, в том числе съемку, наблюдатель схватила ее за волосы и вырвала клок.

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова сообщила, что участковая комиссия подала административное исковое заявление. Суд удовлетворил его, после чего наблюдателя удалили из помещения избирательного участка.