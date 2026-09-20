Памфилова: фейки недопуске наблюдателей на участки не подтвердились

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что сообщения о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились.

По ее словам, жалобы на нарушения прав наблюдателей на выборах рассматриваются в максимально короткие сроки. Памфилова отметила, что на данный момент ни одна из таких жалоб не получила подтверждения.

«Фейки о якобы массовом недопуске наблюдателей не подтвердили», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России.

В единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.