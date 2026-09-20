Памфилова рассказала, откуда шли кибератаки на избирательный процесс

Попытки кибератак на российскую избирательную инфраструктуру осуществлялись преимущественно из-за рубежа, в том числе из Великобритании, Украины, Бразилии, Индонезии и Индии. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, в дни выборов было зафиксировано более тысячи волн атак на избирательную инфраструктуру России. Она уточнила, что среди стран, откуда осуществлялись атаки, были Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия и Индия.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы начались 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

В единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.