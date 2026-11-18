В рамках расследования дела об исчезновении семьи Усольцевых следствие повторно может в первую очередь опросить директора турбазы, где останавливалась семья перед исчезновением, а также сына Даниила Баталова. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

Ранее в СК сообщили, что в осенне-зимний период следователи продолжат работу со свидетелями, а также будут анализировать ранее полученную информацию.

Отвечая на вопрос о том, кого могут допросить повторно, Игнатов отметил, что круг лиц должен включать всех, кто уже фигурировал в материалах дела.

«Я думаю, всех касающихся: и директора турбазы с сотрудниками, где ночевала семья, и сына Ирины Усольцевой Даниила. Им зададут уточняющие вопросы, которые появились у следстия. И всем тем, кто уже ранее хоть как-то фигуровал в деле», — сказал Игнатов.

Криминалист добавил, что такая процедура действительно может выявить ранее неизвестные обстоятельства.

«Не исключено, что появятся новые данные, которые прольют свет на истину», — резюмировал он.

При этом Игнатов сообщил, что его мнение о причинах исчезновения Усольцевых осталось неизменным.

«Оно как было, так и осталось. Я не верю в чудеса. Я не верю, что кого-то похитили инопланетяне или что медведи съели. Честно говоря, я в это особенно не верю. Всё указывает на то, что они скрылись», — заключил криминалист.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. После исчезновения семьи проводились масштабные поиски, однако установить, что с ними произошло, пока не удалось. Расследование уголовного дела продолжается. Приоритетной версией остается несчастный случай, но следствие не исключает и криминал.