Беспилотники ВСУ в ночь на 22 ноября в сторону Воронежа запустили из определенного региона Украины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в течение ночи 22 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над регионом сбили 23 беспилотника. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозпостройка. На местах работают оперативные службы.

«Сегодняшней ночью Воронеж был атакован с территории Харьковской области. И это обусловлено тем, что противник выбирает наиболее короткие маршруты для своих террористических атак, так как большинство беспилотных летательных аппаратов противника уничтожается еще на линии боевого соприкосновения», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что у дома Зеленского горят тайные заводы ВСУ.