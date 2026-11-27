Армия России практически ежедневно наносит удары по целям в Киеве и Одессе. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему эти направления являются приоритетными.

«Одесса — это международный порт, торговый и военный порт. Ударами мы выносим портовое оборудование и энергетику, склады с горюче-смазочными материалами», — пояснил Матвийчук.

Киев же считается промышленным центром, там же сосредоточено управление войсками, подчеркнул эксперт.

«Киев - это столица, значимый объект, уничтожение целей в нем - это уничтожение элемента управления как войсками, так и государством. Более того, удары по энергетике влияют на подачу тепла и света. Люди начинают предъявлять претензии властям», — добавил он.

В четверг Минобороны сообщило, что в украинской столице были атакованы промышленное предприятие (ОАО «Химволокно»), производящее компоненты для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также место сборки и хранения БПЛА (ООО «Оаклайн»), осуществляющее производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности для компании «Файер Пойнт».

В акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.