Подобрать рацион для питомца — задача непростая даже для опытных владельцев. В мегаполисе она осложняется быстрым ритмом жизни и плотным графиком: важно, чтобы питание животного отвечало его потребностям и при этом легко вписывалось в повседневную жизнь хозяина. О том, как выстроить питание кошек и собак, aif.ru рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач Марианна Онуфриенко.

Почему важен правильно подобранный рацион

«От правильно подобранного рациона зависят качество и продолжительность жизни питомца, — пояснила эксперт. — Получая все необходимые питательные вещества, животное дольше сохраняет здоровье, активность и хорошее самочувствие. Многие владельцы хотят быть уверены, что рацион полностью отвечает потребностям их питомца, поэтому обращаются к ветеринарным диетологам. Такой специалист помогает выстроить полноценную систему кормления с учетом индивидуальных особенностей животного, а также разобраться в нюансах питания кошек и собак».

Домашняя еда или промышленный корм

С помощью специалиста можно составить для питомца меню из разнообразных продуктов и добиться необходимого баланса нутриентов. Однако для жителей мегаполиса такой подход может оказаться не самым удобным: он требует много времени на закупку, приготовление и постоянный контроль свежести еды. Для владельцев с плотным графиком удобным решением становятся промышленные рационы. Их рецептуры разрабатываются на основе современных научных данных, а готовые продукты проходят строгую проверку качества, подчеркнула Онуфриенко.

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Что важно при выборе корма

Ветеринарный врач рекомендует при выборе корма изучить его состав, а особенно содержание белка, ведь это главный строительный материал организма. «На упаковке обычно указано, сколько белка входит в рацион и какие ингредиенты служат его источниками. Это могут быть продукты животного происхождения, такие как птица или говядина, или растительного — например, кукуруза. Каждый тип белка по-своему ценен, а в паре они гармонично дополняют друг друга и приносят больше пользы. Например, у злаков есть еще одно преимущество — содержание клетчатки. Она поддерживает здоровое пищеварение, стимулирует работу кишечника и помогает организму естественным образом избавляться от проглоченной шерсти», — уточнила эксперт.

Особенности кормления котят и щенков

Первым питомцем в семье нередко становится щенок или котенок, поэтому владельцы пытаются разобраться в особенностях кормления животных в раннем возрасте. «Для малышей нужно выбирать специализированные корма, поскольку они находятся на стадии активного роста и, как правило, расходуют много энергии. В их рационе должно быть больше калорий и повышенное содержание белка, жиров, а также некоторых витаминов и минералов. Важную роль в формировании мышц, укреплении зубов и костей играет соответствующий возрасту баланс кальция и фосфора», — рассказала Онуфриенко.

Если питомец набирает вес

Одно из частых беспокойств владельцев — лишний вес у питомца. Как и в случае с людьми, при проблемах с весом у животного может потребоваться помощь специалиста: он разберется, что привело к ожирению, и составит план дальнейших действий.

«Это нередко происходит после кастрации или стерилизации: из-за гормональных изменений питомец может стать менее активным, а его потребность в энергии — снизиться. Причиной также могут быть слишком большие порции или регулярные угощения со стола. После обнаружения причины требуется коррекция питания. Как правило, менять рацион начинают постепенно — например, с сокращения привычной дневной порции на 10–15%, чтобы организм плавно адаптировался к новому режиму кормления», — предупредила ветврач.

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Почему еда со стола — плохая идея

Ветеринарные диетологи не рекомендуют угощать питомцев едой со стола не только из-за риска набора лишнего веса. Многие предназначенные для людей продукты могут быть токсичны для кошек и собак, а их употребление — приводить к ухудшению самочувствия питомца, острым отравлениям и даже развитию ряда заболеваний.