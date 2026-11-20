Предстоящая зима в Москве ожидается теплой, рассказала в эксклюзивном комментарии aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Зима будет теплая. Но как много будет осадков, в какие месяцы, пока сказать сложно», — отметила она.

Позднякова уточнила, что до декабря в Москве вряд ли стоит ожидать устойчивого снежного покрова.

«Декабрь по прогнозам на данный момент ожидается с положительной аномалией температуры воздуха», - пояснила синоптик.

Ранее доктор географических наук Дарья Гущина рассказала, как повлияет потепление Эль-Ниньо на зиму в РФ.